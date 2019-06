GALLERY: Chanel Iman Does “Deutsch”

Chanel Iman, fashion’s youngest and most-talked-about newcomer, can work it stateside and overseas. Here she is in Deutsch Magazine. It’s always refreshing to see a young model of color on the rise; so let’s keep our eye out for her, Sessilee Lopez, Jourdan Dunn, and Arlenis Sosa.

Photographer: David Roemer / Atelier Management

– Model: Chanel Iman / Ford

– Stylist: Kasia Pysiak / Walter Schupfer

– Hair: Fernando Torrent / L’Atelier

– Makeup: Fredrik Stambro / L’Atelier

– Manicure: Tatyana Molot / Next